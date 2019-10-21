Гончаренко: «Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Никакого давления не чувствую»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о текущем положении команды в РПЛ.

«Абсолютно никакого давления не чувствую. Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри. Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Мы готовимся к каждой игре.

Не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно», – сказал Гончаренко.