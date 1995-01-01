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    Гончаренко: «Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Никакого давления не чувствую»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о текущем положении команды в РПЛ.

    «Абсолютно никакого давления не чувствую. Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри. Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Мы готовимся к каждой игре.

    Не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно», – сказал Гончаренко.

    • После 13 туров ЦСКА с 26 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от лидеров – «Локомотива» и «Зенита».
    • 27 октября армейцы сыграют дома с «Динамо».

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3770

      paracetamol 22 минуты назад

      Проигрывай дальше...

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      Рейтинг: +52

      elessar arnor 37 минут назад

      уходи,пока не пошли банеры уходи нах уй на домашних трибунах.



      заккнчивайте говорить о бабосах, о малом составе, тренер потерял контроль над командой с прошлой весны

      0
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      Рейтинг: +10012

      vladimir-7 1 час назад

      Ганчаренко: "Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить
      внутри", но по пневматике или по гидравлике, такой перепад давления приведет к поломке (смятию) конструкции. В.М. нужно думать не о
      давлении снаружи и внутри, а об успешной игре команды, тренировках,
      составе команды на игру, правильной замене игроков и о победах.

      0
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      Рейтинг: +7223

      Skull_Boy 1 час назад

      Так 5ка сформировалась и нечего бояться, хотя будем посмотреть весной

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