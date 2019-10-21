Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Никакого давления не чувствую»

Гончаренко: «Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Никакого давления не чувствую»

21 октября 2019, 16:56
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о текущем положении команды в РПЛ.

«Абсолютно никакого давления не чувствую. Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри. Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Мы готовимся к каждой игре.

Не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно», – сказал Гончаренко.

  • После 13 туров ЦСКА с 26 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от лидеров – «Локомотива» и «Зенита».
  • 27 октября армейцы сыграют дома с «Динамо».

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1571666572
Так 5ка сформировалась и нечего бояться, хотя будем посмотреть весной
Ответить
vladimir-7
1571668049
Ганчаренко: "Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри", но по пневматике или по гидравлике, такой перепад давления приведет к поломке (смятию) конструкции. В.М. нужно думать не о давлении снаружи и внутри, а об успешной игре команды, тренировках, составе команды на игру, правильной замене игроков и о победах.
Ответить
paracetamol
1571671487
Проигрывай дальше...
Ответить
Lester84
1571678084
Ага, особенно вчера в послематчевом интервью было видно, как он давления не чувствует. Глаза были потерянные и грустные как у басет-хаунда
Ответить
Агасфер
1571681685
Я давно понял,ещё в бытность его старшим тренером ЦСКА,что Витьку всё пофиг.Он подтверждает это постоянно,но пламенная любовь народа зла-полюбишь и...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+