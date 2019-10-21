Сарри: «Не думаю, что Рэмзи сможет сыграть с «Локо». К счастью, Дибала и Игуаин в отличной форме»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии игроков перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«К счастью, и Дибала, и Игуаин в отличной форме. Я доволен в любом случае, кто бы из них не сыграл.

Не думаю, что Рэмзи сможет сыграть завтра. Он упорно работает, чтобы преодолеть мышечную усталость. Данилу хорошо работает, но я не думаю, что он уже готов сыграть 90 минут.

У Криштиану Роналду просто невероятный менталитет. Он может отлично сочетать как личные цели, которые он ставит перед собой, так и командные.

Я доволен прогрессом Рабьо. Всегда верил в его сильные качества. Чтобы найти правильный баланс в защите, нам удавалось сохранять стабильность в центре защиты. Но я надеюсь, что я смогу изменить состав оборонительных игроков без ущерба для качества», – сказал Сарри на пресс-конференции.