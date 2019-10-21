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  • Самедов: «Роналду – топ, топ и еще раз топ! Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного»

Самедов: «Роналду – топ, топ и еще раз топ! Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного»

21 октября 2019, 13:12
12

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданием от грядущего матча «Ювентуса» и московской команды в Лиге чемпионов.

«В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире. Если возникает момент – иди к центру, разводи мяч.

У таких футболистов вообще глупо искать недостатки. Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной – тому подтверждение. Это топ, топ и еще раз топ! Персонально повиснуть на нем не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне все же симпатичнее Месси. Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали», – сказал Самедов.

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Ювентус Самедов Александр Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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srg38
1571656067
Увы и Ах... что правда то правда.
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Decorhome
1571657755
Но они есть!
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Axe111
1571658563
Шансов НОЛЬ
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Добрый Бобер
1571661028
Нех.й шансы считать - надо болеть.
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Антибиотик
1571661310
Главное, чтобы наши футболисты до игры не читали прессу. Если выходить на поле с такими мыслями, то ты уже проиграл. Лично для меня в этом поединке важен даже не результат, а чтобы пацаны бились на поле.
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derrik2000
1571664913
Если и у игроков ТАКОЕ настроение, то лучше тогда вообще на поле не выходить.
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паха1991
1571667739
шансы есть всегда!!!
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paracetamol
1571671657
Тот-топ, дурашлеп!
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Plyash
1571672969
Рональду хлоп,хлоп и ещё раз хлоп. Не вешайте носа, всё у вас получится.Только персоналка,Кришт её ненавидит.Онопко когда-то съел Гуллита на Европе, а вы Рона сожрите.Удачи.
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САНЁК17
1571675076
Юве как леопард скажем так,а Локо как дикий кабан,если первый будет нападает кабан то хвост леопарда окажется между ног,болеем за красивый футбол))
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