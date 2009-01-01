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    Самедов: «Роналду – топ, топ и еще раз топ! Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданием от грядущего матча «Ювентуса» и московской команды в Лиге чемпионов.

    «В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире. Если возникает момент – иди к центру, разводи мяч.

    У таких футболистов вообще глупо искать недостатки. Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной – тому подтверждение. Это топ, топ и еще раз топ! Персонально повиснуть на нем не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне все же симпатичнее Месси. Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали», – сказал Самедов.

    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

    Источник: сайт УЕФА

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