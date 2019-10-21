Самедов: «Роналду – топ, топ и еще раз топ! Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного»

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданием от грядущего матча «Ювентуса» и московской команды в Лиге чемпионов.

«В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире. Если возникает момент – иди к центру, разводи мяч.

У таких футболистов вообще глупо искать недостатки. Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной – тому подтверждение. Это топ, топ и еще раз топ! Персонально повиснуть на нем не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне все же симпатичнее Месси. Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали», – сказал Самедов.