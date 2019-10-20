«Арсенал» – «Сочи»: Комбаров и Заболотный – в стартовых составах своих команд

Стали известны составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Левашов, Денисов, Бельяев, Альварес, Бауэр, Комбаров, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий, Э. Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володьков Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Кулагин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулин, Колдунов, Карапетян.