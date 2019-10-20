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  • «Арсенал» – «Сочи»: Комбаров и Заболотный – в стартовых составах своих команд

«Арсенал» – «Сочи»: Комбаров и Заболотный – в стартовых составах своих команд

20 октября 2019, 15:39
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Стали известны составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Левашов, Денисов, Бельяев, Альварес, Бауэр, Комбаров, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий, Э. Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володьков Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Кулагин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулин, Колдунов, Карапетян.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи
Комментарии (2)
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RotBerg
1571577936
Топану за Сочи с Набоа, ну и за талант ЗаболоттЭ )
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portero
1571578986
Конечно за соседей, Сочи вперед!
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