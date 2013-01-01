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    «Арсенал» – «Сочи»: Комбаров и Заболотный – в стартовых составах своих команд

    Стали известны составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Левашов, Денисов, Бельяев, Альварес, Бауэр, Комбаров, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий, Э. Кангва, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володьков Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Кулагин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

    Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулин, Колдунов, Карапетян.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34187

      portero 10 секунд назад

      Конечно за соседей, Сочи вперед!

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      Рейтинг: +3039

      RotBerg 17 минут назад

      Топану за Сочи с Набоа, ну и за талант ЗаболоттЭ )

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