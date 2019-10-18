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    Ребров: «Нравится заинтересованность Ломовицкого в благотворительности. Желаю скорее возвращаться домой. Скучаем»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что полузащитник Александр Ломовицкий занимается благотворительностью. Игрок сейчас находится в аренде в «Арсенале».

    «Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться, не только на футбольном поле, но и за его пределами. Если они разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы виделись с Ломовицким.

    В Саше мне кроме всего прочего нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для галочки или очищения кармы. Он интересуется обоими подопечными: и Антоном, и Софией. Узнает не только об их здоровье, но интересуется и бытовыми вопросами. За такое отношение могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка — это круто! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать несложно и очень приятно. Спасибо!

    Ну а пожелать тебе хочу уверенности в себе и скорее возвращайся домой, в «Спартак». Мы по тебе скучаем!» – написал Ребров в социальной сети.

    • 21-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • Футболист провел за москвичей в РПЛ 18 матчей.
    • В текущем сезоне чемпионата России Ломовицкий провел за «Арсенал» девять матчей, забил гол.

    text

    Публикация от text (@rebrov32)

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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