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    Титов – о «Енисее»: «Футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты. В ближайшие лет десять там ничего серьезного не будет»

    Бывший тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о футбольной ситуации в Красноярском крае. Со слов экс-спартаковца, правительство региона не заинтересовано в профессиональном спорте.

    «Могу лишь подтвердить, что профессиональным футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты, поэтому в ближайшие лет 10 ничего серьeзного там не будет. Нужен ли вообще региону футбол — большой вопрос. Красноярские виды спорта испокон веку — бенди, регби. В силу климата — хоккей.

    Вкладываются большие деньги в баскетбол и волейбол. Вот и пусть вкладываются, раз команды играют. Но футбола по остаточному принципу не бывает.

    Дмитрий Аленичев ходил на встречу с губернатором. Услышал: «На профессиональный спорт из краевого бюджета уходят миллиарды. А зачем мне это надо, если полно проблем с социалкой, жилфондом, ЖКХ?» – сказал Титов «Матч ТВ».

    • «Енисей» с Титовым в тренерском штабе выходил в РПЛ.
    • В прошлом сезоне сибиряки вылетели из высшего дивизиона чемпионата России.
    • «Енисей» в ФНЛ идет 17-м.

    Источник: «Матч ТВ»

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