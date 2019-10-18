Титов – о «Енисее»: «Футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты. В ближайшие лет десять там ничего серьезного не будет»

Бывший тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о футбольной ситуации в Красноярском крае. Со слов экс-спартаковца, правительство региона не заинтересовано в профессиональном спорте.

«Могу лишь подтвердить, что профессиональным футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты, поэтому в ближайшие лет 10 ничего серьeзного там не будет. Нужен ли вообще региону футбол — большой вопрос. Красноярские виды спорта испокон веку — бенди, регби. В силу климата — хоккей.

Вкладываются большие деньги в баскетбол и волейбол. Вот и пусть вкладываются, раз команды играют. Но футбола по остаточному принципу не бывает.

Дмитрий Аленичев ходил на встречу с губернатором. Услышал: «На профессиональный спорт из краевого бюджета уходят миллиарды. А зачем мне это надо, если полно проблем с социалкой, жилфондом, ЖКХ?» – сказал Титов «Матч ТВ».