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  • Титов – о «Енисее»: «Футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты. В ближайшие лет десять там ничего серьезного не будет»

Титов – о «Енисее»: «Футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты. В ближайшие лет десять там ничего серьезного не будет»

18 октября 2019, 17:40
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Бывший тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о футбольной ситуации в Красноярском крае. Со слов экс-спартаковца, правительство региона не заинтересовано в профессиональном спорте.

«Могу лишь подтвердить, что профессиональным футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты, поэтому в ближайшие лет 10 ничего серьeзного там не будет. Нужен ли вообще региону футбол — большой вопрос. Красноярские виды спорта испокон веку — бенди, регби. В силу климата — хоккей.

Вкладываются большие деньги в баскетбол и волейбол. Вот и пусть вкладываются, раз команды играют. Но футбола по остаточному принципу не бывает.

Дмитрий Аленичев ходил на встречу с губернатором. Услышал: «На профессиональный спорт из краевого бюджета уходят миллиарды. А зачем мне это надо, если полно проблем с социалкой, жилфондом, ЖКХ?» – сказал Титов «Матч ТВ».

  • «Енисей» с Титовым в тренерском штабе выходил в РПЛ.
  • В прошлом сезоне сибиряки вылетели из высшего дивизиона чемпионата России.
  • «Енисей» в ФНЛ идет 17-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (2)
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Я - легенда
1571410551
О, Егорян прорезался! ))
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evgevg13
1571658559
а ничего, что так во многих регионах? не у всех есть газпром
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