Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    В Испании не могут определиться с датой Эль Класико. Лига предлагает сыграть 7 декабря, федерация – 18-го

    Дата матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» по-прежнему не определена.

    Сторона лиги выражает позицию, что матч из-за коммерческих соображений нужно проводить в выходной день, и предлагает организовать игру 7 декабря.

    Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.

    • Изначально матч был перенесен с 26 октября из-за протестов в Барселоне.
    • Они связаны с тем, что суд вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru