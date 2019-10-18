В Испании не могут определиться с датой Эль Класико. Лига предлагает сыграть 7 декабря, федерация – 18-го

Дата матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» по-прежнему не определена.

Сторона лиги выражает позицию, что матч из-за коммерческих соображений нужно проводить в выходной день, и предлагает организовать игру 7 декабря.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.