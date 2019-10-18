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  • В Испании не могут определиться с датой Эль Класико. Лига предлагает сыграть 7 декабря, федерация – 18-го

В Испании не могут определиться с датой Эль Класико. Лига предлагает сыграть 7 декабря, федерация – 18-го

18 октября 2019, 11:30
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Дата матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» по-прежнему не определена.

Сторона лиги выражает позицию, что матч из-за коммерческих соображений нужно проводить в выходной день, и предлагает организовать игру 7 декабря.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.

  • Изначально матч был перенесен с 26 октября из-за протестов в Барселоне.
  • Они связаны с тем, что суд вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (1)
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Mister_Tomsk
1571391413
ну все, барсу в РПЛ играть))))))))
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