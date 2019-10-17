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  • Алексей Миранчук – о дне рождения братьев: «Благословлены увидеть еще один год с семьей и друзьями»

Алексей Миранчук – о дне рождения братьев: «Благословлены увидеть еще один год с семьей и друзьями»

17 октября 2019, 15:55
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в день рождения поблагодарил своих близких и друзей.

«Благословлены увидеть еще один год с семьей и друзьями. Любим всех, кто помогает нам в нашей жизни. Thank u God» – написал Алексей в инстаграме, выложив фото с братом.

  • 17 октября Антону и Алексею Миранчукам исполняется 24 года.
  • В этом сезоне Алексей Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.
  • Антон сыграл восемь матчей, забил два гола.

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Публикация от text (@miranchuk)

Источник: инстаграм Алексея Миранчука
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
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