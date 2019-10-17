Алексей Миранчук – о дне рождения братьев: «Благословлены увидеть еще один год с семьей и друзьями»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в день рождения поблагодарил своих близких и друзей.

«Благословлены увидеть еще один год с семьей и друзьями. Любим всех, кто помогает нам в нашей жизни. Thank u God» – написал Алексей в инстаграме, выложив фото с братом.

17 октября Антону и Алексею Миранчукам исполняется 24 года.

и Алексею Миранчукам исполняется 24 года. В этом сезоне Алексей Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Антон сыграл восемь матчей, забил два гола.

