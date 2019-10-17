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Мане: «Все в команде дразнили нас с Салахом из-за конфликта»

17 октября 2019, 09:33
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вспомнил о сентябрьском конфликте с партнером по атаке Мохамедом Салахом.

«Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Мы всегда рядом с Салахом. Он 10-й номер, а я 11-й. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться», – сказал Мане.

Во время матча 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».

Источник: Sport Witness
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Мане Садио
Комментарии (2)
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altezzik
1571295887
Милые бранятся - только тешатся.
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OBOLEV
1571296510
Бедняжки ) Как такое можно вынести ;)))))
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