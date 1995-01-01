Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Мане: «Все в команде дразнили нас с Салахом из-за конфликта»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вспомнил о сентябрьском конфликте с партнером по атаке Мохамедом Салахом.

    «Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Мы всегда рядом с Салахом. Он 10-й номер, а я 11-й. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

    Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться», – сказал Мане.

    Во время матча 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».

    Источник: Sport Witness

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      OBOLEV 1 минуту назад

      Бедняжки ) Как такое можно вынести ;)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      altezzik 11 минут назад

      Милые бранятся - только тешатся.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru