Мане: «Все в команде дразнили нас с Салахом из-за конфликта»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вспомнил о сентябрьском конфликте с партнером по атаке Мохамедом Салахом.

«Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Мы всегда рядом с Салахом. Он 10-й номер, а я 11-й. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться», – сказал Мане.

Во время матча 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».