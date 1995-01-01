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    Фетисов: «Самара Арена» достроена – это одна из лучших арен России»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов опроверг информацию о том, что домашний стадион команды «Самара Арена» не достроен и на нем нельзя проводить матчи.

    «Формулировка о том, что стадион не достроен, абсолютно неверна, – подчеркнул Фетисов. – Он достроен, на нем проводились матчи чемпионата мира – это одна из лучших арен, которые сегодня есть у нас в стране. Есть мероприятия, которые доделываются. Но они никоим образом не сказываются на качестве проведения матчей», – заявил Фетисов.

    «Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

    Источник: ТАСС

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