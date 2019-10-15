Барриос: «Футбол в Аргентине интенсивнее, чем в России»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о различиях между футболом в России и Аргентине.
«Думаю, футбол в Аргентине интенсивнее. Здесь форварды – первые защитники, но российский футбол позволяет больше играть. Вам нужна хорошая подготовка, чтобы выдерживать темп. Там все атаки происходят намного быстрее», – заявил футболист.
- 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
- Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
- В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.
Источник: El Deportivo