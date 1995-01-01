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    Барриос: «Футбол в Аргентине интенсивнее, чем в России»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о различиях между футболом в России и Аргентине.

    «Думаю, футбол в Аргентине интенсивнее. Здесь форварды – первые защитники, но российский футбол позволяет больше играть. Вам нужна хорошая подготовка, чтобы выдерживать темп. Там все атаки происходят намного быстрее», – заявил футболист.

    • 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
    • Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
    • В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

    Источник: El Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4173

      la verdad 41 секунду назад

      Футбол во всем мире интенсивнее, чем в России

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