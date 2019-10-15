Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барриос: «Футбол в Аргентине интенсивнее, чем в России»

15 октября 2019, 08:33
8

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о различиях между футболом в России и Аргентине.

«Думаю, футбол в Аргентине интенсивнее. Здесь форварды – первые защитники, но российский футбол позволяет больше играть. Вам нужна хорошая подготовка, чтобы выдерживать темп. Там все атаки происходят намного быстрее», – заявил футболист.

  • 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
  • Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
  • В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

Источник: El Deportivo
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1571121874
Футбол во всем мире интенсивнее, чем в России
Ответить
portero
1571124846
Барриос точно подметил, у нас спят на поле игроки и всё время они устали???? с.ки наверное ночами подрабатыват, на еду не хватает....
Ответить
Давид59
1571132470
Абсолютно точно подметил. Я всегда смотрю на нападающих и никогда не видел, чтобы они 90 минут играли. Помню Павлюченко в Англии прозвали "спящим гигантом"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+