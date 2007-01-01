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    The Times: Алисон и Салах восстановились от травм и могут сыграть с «МЮ»

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и голкипер Алисон восстановились от травм.

    Оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед», пишет The Times. Алисон может выйти в стартовом составе «Ливерпуля».

    • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.
    • После восьми туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ман Сити» на 8 очков.
    • Алисон восстанавливался после травмы икроножной мышцы, полученной 9 августа.
    • У Салаха был вывих голеностопного сустава после матча 8-го тура с «Лестером» (2:1).

    Источник: The Times

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