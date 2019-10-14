The Times: Алисон и Салах восстановились от травм и могут сыграть с «МЮ»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и голкипер Алисон восстановились от травм.
Оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед», пишет The Times. Алисон может выйти в стартовом составе «Ливерпуля».
- Матч «МЮ» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.
- После восьми туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ман Сити» на 8 очков.
- Алисон восстанавливался после травмы икроножной мышцы, полученной 9 августа.
- У Салаха был вывих голеностопного сустава после матча 8-го тура с «Лестером» (2:1).
Источник: The Times