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  • The Times: Алисон и Салах восстановились от травм и могут сыграть с «МЮ»

The Times: Алисон и Салах восстановились от травм и могут сыграть с «МЮ»

14 октября 2019, 15:04

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и голкипер Алисон восстановились от травм.

Оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед», пишет The Times. Алисон может выйти в стартовом составе «Ливерпуля».

  • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» пройдет 20 октября.
  • После восьми туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ман Сити» на 8 очков.
  • Алисон восстанавливался после травмы икроножной мышцы, полученной 9 августа.
  • У Салаха был вывих голеностопного сустава после матча 8-го тура с «Лестером» (2:1).

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Юнайтед Салах Мохамед Алиссон
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