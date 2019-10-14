Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marca: «Реал» хочет купить в январе Фабиана Руиса

14 октября 2019, 11:23
2

«Реал» с начала сезона регулярно испытывает дефицит полузащитников, поэтому уже в январе готов купить нового хавбека.

По информации Marca, мадридцы хотят усилиться во время зимнего трансферного окна Фабианом Руисом из «Наполи».

Ожидается, что переговоры по поводу перехода 23-летнего футболиста будут сложными, поскольку в его контракте не прописана сумма отступных.

Более того, отношения между клубами переживают кризис после летней саги с Хамесом Родригесом и его несостоявшимся переездом в Неаполь.

  • Рыночная стоимость Руиса – 60 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Наполи» восемь матчей и забил один гол.

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Наполи Руис Фабиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1571050443
ну мб, только пз, конечно мало , есть модрич кросс и каземиро, н оведь есть хамес и иско ,а еще вальверде круто играет ,не так уж и мало. Нужно искать стоящую замену модричу и будет все тип топ, и так на банке сидит и хамес и иско.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+