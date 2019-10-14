Marca: «Реал» хочет купить в январе Фабиана Руиса

«Реал» с начала сезона регулярно испытывает дефицит полузащитников, поэтому уже в январе готов купить нового хавбека.

По информации Marca, мадридцы хотят усилиться во время зимнего трансферного окна Фабианом Руисом из «Наполи».

Ожидается, что переговоры по поводу перехода 23-летнего футболиста будут сложными, поскольку в его контракте не прописана сумма отступных.

Более того, отношения между клубами переживают кризис после летней саги с Хамесом Родригесом и его несостоявшимся переездом в Неаполь.