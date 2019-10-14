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    Marca: «Реал» хочет купить в январе Фабиана Руиса

    «Реал» с начала сезона регулярно испытывает дефицит полузащитников, поэтому уже в январе готов купить нового хавбека.

    По информации Marca, мадридцы хотят усилиться во время зимнего трансферного окна Фабианом Руисом из «Наполи».

    Ожидается, что переговоры по поводу перехода 23-летнего футболиста будут сложными, поскольку в его контракте не прописана сумма отступных.

    Более того, отношения между клубами переживают кризис после летней саги с Хамесом Родригесом и его несостоявшимся переездом в Неаполь.

    • Рыночная стоимость Руиса – 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Наполи» восемь матчей и забил один гол.

    Источник: Marca

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