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  • «Барселона» хочет продлить контракты с тер Стегеном и Семеду на улучшенных условиях

«Барселона» хочет продлить контракты с тер Стегеном и Семеду на улучшенных условиях

14 октября 2019, 07:36
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«Барселона» собирается предложить новые контракты вратарю Марку-Андре тер Стегену и защитнику Нельсону Семеду, сообщает AS.

По информации источника, клуб намерен продлить соглашения с этими футболистами на улучшенных условиях.

Отмечается, что немец заслужил новый договор с более выгодными условиями своей уверенной игрой в составе команды.

Что касается португальца, то «Барса» хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Минувшим летом на него претендовали «Атлетико», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Действующие контракты тер Стегена и Семеду с клубом рассчитаны до 2022 года.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре Семеду Нельсон
Комментарии (2)
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Saracen Jr
1571037200
Одни из немногих, кто реально заслужили
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la verdad
1571039751
Здравый смысл победил...
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