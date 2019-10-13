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    «Барселона» хочет продлить контракты с тер Стегеном и Семеду на улучшенных условиях

    «Барселона» собирается предложить новые контракты вратарю Марку-Андре тер Стегену и защитнику Нельсону Семеду, сообщает AS.

    По информации источника, клуб намерен продлить соглашения с этими футболистами на улучшенных условиях.

    Отмечается, что немец заслужил новый договор с более выгодными условиями своей уверенной игрой в составе команды.

    Что касается португальца, то «Барса» хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Минувшим летом на него претендовали «Атлетико», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Действующие контракты тер Стегена и Семеду с клубом рассчитаны до 2022 года.

    Источник: AS

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