«Барселона» хочет продлить контракты с тер Стегеном и Семеду на улучшенных условиях

«Барселона» собирается предложить новые контракты вратарю Марку-Андре тер Стегену и защитнику Нельсону Семеду, сообщает AS.

По информации источника, клуб намерен продлить соглашения с этими футболистами на улучшенных условиях.

Отмечается, что немец заслужил новый договор с более выгодными условиями своей уверенной игрой в составе команды.

Что касается португальца, то «Барса» хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Минувшим летом на него претендовали «Атлетико», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Действующие контракты тер Стегена и Семеду с клубом рассчитаны до 2022 года.