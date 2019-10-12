Игроков «Барселоны» спросили, кто может забыть, где припарковал машину. Все написали фамилию Дембеле, кроме самого Усмана

Французские игроки «Барселоны» Усман Дембеле, Самуэль Умтити, Клеман Лангле, Жан-Клер Тодибо и Антуан Гризманн поучаствовали в шоу Most Likely To (Кто, скорее всего...), которое выходит на YouTube-канале каталонского клуба.

На вопрос «Кто может забыть паспорт перед поездкой в аэропорт» все игроки написали имя Дембеле, кроме самого Усмана, который поднял листок с именем Гризмана.

Во время ответа на вопрос «Кто может забыть, где припарковал машину» ситуация практически повторилась, только на этот раз Дембеле показал имя Умтити.

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