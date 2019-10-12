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Игроков «Барселоны» спросили, кто может забыть, где припарковал машину. Все написали фамилию Дембеле, кроме самого Усмана

12 октября 2019, 13:15
9

Французские игроки «Барселоны» Усман Дембеле, Самуэль Умтити, Клеман Лангле, Жан-Клер Тодибо и Антуан Гризманн поучаствовали в шоу Most Likely To (Кто, скорее всего...), которое выходит на YouTube-канале каталонского клуба.

На вопрос «Кто может забыть паспорт перед поездкой в аэропорт» все игроки написали имя Дембеле, кроме самого Усмана, который поднял листок с именем Гризмана.

Во время ответа на вопрос «Кто может забыть, где припарковал машину» ситуация практически повторилась, только на этот раз Дембеле показал имя Умтити.

Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт

Источник: YouTube-канал «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Франция Гризманн Антуан Умтити Самуэль Дембеле Усман Лангле Клеман Тодибо Жан-Клер
Комментарии (9)
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Mister_Tomsk
1570878258
так паспорт или машину? вы че там курите редакция???
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la verdad
1570878311
Дембеле - это никчёмная головешка.
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mdu86
1570882490
Дембеле просто забыл своё имя, а так бы тоже себя написал )))
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Павел Буре
1570884577
Лучше бы барселона забыла Дембеле в боруссии за такие деньги.
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Cules2013
1570888061
Реинкарнация Балотелли. За такое-то бабло, такие траблы от него. Понимаю ещё бы забивал много, а так - то травмы, то по порем моменты как не знаю кто, то удаляемся на ровном месте. Про отсутствие дисциплины вообще молчу.
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de bruyne
1570894143
Дембеле и филипо игроки хорошие просто им не повезло попасть барсу тупого физрука
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portero
1570898569
Сегодня в Испании праздник, а в Барселоне митинг против испанского праздника
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