Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena SER.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с футболистом на 10 лет, то есть не только до завершения карьеры, но и после.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- За основу он дебютировал в ноябре 2003 года.
- С тех пор 32-летний форвард забил 604 гола в 692 матчах.
Источник: Cadena SER
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