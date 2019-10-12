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Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт

12 октября 2019, 10:46
4

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena SER.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с футболистом на 10 лет, то есть не только до завершения карьеры, но и после.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • За основу он дебютировал в ноябре 2003 года.
  • С тех пор 32-летний форвард забил 604 гола в 692 матчах.

Источник: Cadena SER

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Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (4)
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Mister_Tomsk
1570871630
динарка, фас)))
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Cules2013
1570888729
Ничего удивительного. В Барсе своих легенд ценят. И ежу было понятно, что Месси захотят оставить в структуре клуба. Вопрос на какой должности? Вот это занятно.
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