Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena SER.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с футболистом на 10 лет, то есть не только до завершения карьеры, но и после.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.