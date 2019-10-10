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    Cadena SER: «Барселона» готовит для Месси 10-летний контракт

    «Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Cadena SER.

    По информации источника, каталонский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с футболистом на 10 лет, то есть не только до завершения карьеры, но и после.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • За основу он дебютировал в ноябре 2003 года.
    • С тех пор 32-летний форвард забил 604 гола в 692 матчах.

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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