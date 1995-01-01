Автобус «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Автобус с игроками, тренерским штабом и персоналом «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с «Трепчей».

По информации источника, по прибытии в город Яринье клубному автобусу было запрещено дальнейшее движение в Косово, после чего транспортное средство направилось обратно в Белград. По словам генерального директора «Црвены» Звездана Тержича, причиной запрета на въезд стало решение правительства Косова.