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    Автобус «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

    Автобус с игроками, тренерским штабом и персоналом «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с «Трепчей».

    По информации источника, по прибытии в город Яринье клубному автобусу было запрещено дальнейшее движение в Косово, после чего транспортное средство направилось обратно в Белград. По словам генерального директора «Црвены» Звездана Тержича, причиной запрета на въезд стало решение правительства Косова.

    • Вероятнее всего, матч «Трепча» – «Црвена Звезда» состоится в четверг, 10 октября, в сербском городе Стара Пазова.
    • Косово – частично-признанная республика на Балканском полуострове.
    • Согласно законодательству Сербии, Косово является одним из регионов государства, хотя де-факто не контролируется правительством.

    Источник: RTS

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34459

      MaxRnD 24 минуты назад

      Косово - анклав чёрной трансплантологии и перевалочная база афганского героина. Для Сербии - это как местная Чечня, поэтому не удивительно ..

      0
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      Рейтинг: +759

      GSmall 37 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это отдельное государство,какого черта они там решили сыграть в свой кубок

      -6
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