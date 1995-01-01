Автобус «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Косово - анклав чёрной трансплантологии и перевалочная база афганского героина. Для Сербии - это как местная Чечня, поэтому не удивительно ..
Автобус с игроками, тренерским штабом и персоналом «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч 1/16 финала Кубка Сербии с «Трепчей».
По информации источника, по прибытии в город Яринье клубному автобусу было запрещено дальнейшее движение в Косово, после чего транспортное средство направилось обратно в Белград. По словам генерального директора «Црвены» Звездана Тержича, причиной запрета на въезд стало решение правительства Косова.
- Вероятнее всего, матч «Трепча» – «Црвена Звезда» состоится в четверг, 10 октября, в сербском городе Стара Пазова.
- Косово – частично-признанная республика на Балканском полуострове.
- Согласно законодательству Сербии, Косово является одним из регионов государства, хотя де-факто не контролируется правительством.