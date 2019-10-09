Гулиев подарил новое оборудование детской больнице в Москве

«Спартак» сообщил о подарке, который сделал детской больнице полузащитник москвичей Аяз Гулиев.

«Благодаря фонду «Спартак – детям» и Аязу Гулиеву в детской больнице имени Н. Ф. Филатова в отделении травматологии и ортопедии появилось новое оборудование», – сообщает пресс-служба клуба в инстаграме.

Гулиев также навестил маленьких пациентов, которым при помощи аппарата была произведена операция, и сделал с ними фотографии на память.

22-летний хавбек в этом сезоне провел девять матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.

В прошлый раз Гулиев жертвовал деньги на благотворительность после того, как избил американца Майка Коула в дорожном инциденте. «Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в республике Дагестан и столько же общественным организациям в Москве», – заявлял Коул.