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    Гулиев подарил новое оборудование детской больнице в Москве

    «Спартак» сообщил о подарке, который сделал детской больнице полузащитник москвичей Аяз Гулиев.

    «Благодаря фонду «Спартак – детям» и Аязу Гулиеву в детской больнице имени Н. Ф. Филатова в отделении травматологии и ортопедии появилось новое оборудование», – сообщает пресс-служба клуба в инстаграме.

    Гулиев также навестил маленьких пациентов, которым при помощи аппарата была произведена операция, и сделал с ними фотографии на память.

    • 22-летний хавбек в этом сезоне провел девять матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
    • В прошлый раз Гулиев жертвовал деньги на благотворительность после того, как избил американца Майка Коула в дорожном инциденте. «Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в республике Дагестан и столько же общественным организациям в Москве», – заявлял Коул.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +634

      Sergil 3 минуты назад

      После драки с американцем хоть что то хорошее сделал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      опус 2 8 минут назад

      Скрывают что подарил , я надеюсь что не клизму !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3607

      paracetamol 12 минут назад

      А сейчас кого поколотил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      moskowcity-petrv 42 минуты назад

      Понятно что молодец!!но почему медицина в упадке конкретном!это не гулиев должен делать!вооружение наращивают а в больницах оборудования нет, полный бардак ****

      2
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      Рейтинг: +2442

      АртурZaСМ 51 минуту назад

      Молодец!!!

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