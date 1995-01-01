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    Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября

    РФС опубликовал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка страны сезона-2019/20.

    30 октября (среда)

    • 17:00 (здесь и далее – по московскому времени). «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
    • 18:00. «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
    • 19:00. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Шинник» (Ярославль)
    • 19:00. ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа)
    • 20:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)

    31 октября (четверг)

    • 16:00. «Оренбург» (Оренбург) — «Химки» (Московская область)
    • 19:30. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
    • 19:30. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3607

      paracetamol 23 минуты назад

      Наконец на 2 дня разбили. Люди тоже футбол хотят смотреть.

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