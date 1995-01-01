Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября

Наконец на 2 дня разбили. Люди тоже футбол хотят смотреть.
РФС опубликовал даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка страны сезона-2019/20.
30 октября (среда)
- 17:00 (здесь и далее – по московскому времени). «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
- 18:00. «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
- 19:00. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Шинник» (Ярославль)
- 19:00. ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа)
- 20:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
31 октября (четверг)
- 16:00. «Оренбург» (Оренбург) — «Химки» (Московская область)
- 19:30. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
- 19:30. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)