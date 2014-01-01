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    Дело о краже 12 пар часов у Ари направили в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет

    Краснодарская прокуратура направила в суд уголовное дело о краже 12 пар наручных часов у форварда «Краснодара» Ари, сообщает «Кубань 24».

    Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

    • Ранее из дома Ари украли 12 часов стоимостью 23 миллионов рублей. По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого жителя Краснодара. Часть украденных часов подозреваемый успел продать.
    • Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК («Кража»).
    • Полиция вернула Ари часы.

    Источник: «Кубань 24»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1092

      Andrey160268 1 час назад

      О, часы уже парами считать начали! Это что носки или ботинки? Или если у человека две руки, значит на каждой должны быть часы? А я то дурак всю жизнь только на одной руке часы носил.))))

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