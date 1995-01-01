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    Дембеле дисквалифицирован на два матча. Он пропустит Эль Класико

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с «Севильей» (4:0).

    22-летний француз не сыграет против «Эйбара» 19 октября и в Эль Класико с «Реалом» 26 октября.

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что Дембеле плохо знает испанский язык. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и француз был удален.

    • Матч «Барселона» – «Реал» состоится на «Камп Ноу» 26 октября.
    • «Реал» – лидер чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 18 очков.
    • «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая на два балла.

    Источник: сайт Федерации футбола Испании

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      Sterh 29 секунд назад

      Не сомневался) Перес пытается хоть какие-то шансы получить.
      Ну это не поможет.

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