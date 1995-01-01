Дембеле дисквалифицирован на два матча. Он пропустит Эль Класико

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с «Севильей» (4:0).

22-летний француз не сыграет против «Эйбара» 19 октября и в Эль Класико с «Реалом» 26 октября.

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что Дембеле плохо знает испанский язык. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и француз был удален.