Дембеле дисквалифицирован на два матча. Он пропустит Эль Класико

Не сомневался) Перес пытается хоть какие-то шансы получить.
Ну это не поможет.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с «Севильей» (4:0).
22-летний француз не сыграет против «Эйбара» 19 октября и в Эль Класико с «Реалом» 26 октября.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что Дембеле плохо знает испанский язык. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и француз был удален.
- Матч «Барселона» – «Реал» состоится на «Камп Ноу» 26 октября.
- «Реал» – лидер чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 18 очков.
- «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая на два балла.