Пике: «Никогда не надевал футболку «Реала». Все из-за аллергии»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что никогда не надевал футболку мадридского «Реала».

«Я играю лучше, если меня освистывают. Наличие людей, которые болеют против меня, мотивирует больше, потому что чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.

Я никогда не надевал футболку «Реала». Мне кажется, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда ее не носил. Все из-за аллергии», – цитирует Пике Sport.es.