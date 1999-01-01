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    Пике: «Никогда не надевал футболку «Реала». Все из-за аллергии»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что никогда не надевал футболку мадридского «Реала».

    «Я играю лучше, если меня освистывают. Наличие людей, которые болеют против меня, мотивирует больше, потому что чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.

    Я никогда не надевал футболку «Реала». Мне кажется, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда ее не носил. Все из-за аллергии», – цитирует Пике Sport.es.

    • После восьми туров «Реал» лидирует в Примере с 18 очками, «Барселона» отстает на два очка.
    • 26 октября в 10-м туре «Барса» примет «Реал».

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4080

      ivan-football-fan 37 минут назад

      Ну... что сказать... есть лекарства всякие...ЗОДАК, например.. от аллергии... Зитек...Кеналог...
      Пропей курс-другой...И НОСИ ФУТБОЛКУ РЕАЛА НА ЗДОРОВЬЕ!))))))))))

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      Рейтинг: +60

      Barçist 1 час назад

      Сейчас они получше,теперь шейхи скупают,а VAR убирает судейский произвол.Молодёжи много у них,испанской в том числе,в этом они сейчас лучше Барсы.Вообще ситуация в ЛаЛиге интересная-Реал(обычно) проигрывает Барсе,но обыгрывает Атлетико,Атлетико же обыгрывает Барсу,но Реал для них катасрофа,а Барса выберет для финала Реал,так как Атлетико не смогут взломать(этот сезон ещё рано судить).

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