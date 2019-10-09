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    Месси: «Мне хотелось, чтобы Роналду остался в «Реале»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что сожалеет из-за ухода Криштиану Роналду из «Реала» летом 2018 года.

    «Реал» будет бороться за трофеи до конца сезона, потому что в его составе собраны очень хорошие игроки. Но было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для клуба. Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», – сказал аргентинец.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • В активе португальца 438 матчей в составе мадридской команды, 450 голов и 131 ассист.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

    Месси: «Задумывался об уходе из «Барсы» из-за проблем с налоговой»

    Источник: Mundo Deportivo

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