Месси: «Мне хотелось, чтобы Роналду остался в «Реале»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что сожалеет из-за ухода Криштиану Роналду из «Реала» летом 2018 года.

«Реал» будет бороться за трофеи до конца сезона, потому что в его составе собраны очень хорошие игроки. Но было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для клуба. Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», – сказал аргентинец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

В активе португальца 438 матчей в составе мадридской команды, 450 голов и 131 ассист.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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