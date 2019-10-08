Месси: «Задумывался об уходе из «Барсы» из-за проблем с налоговой»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад его посещали мысли об уходе из клуба.
«Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год. Это был тяжелый период для меня и для моей семьи.
Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай был первым, поэтому было так тяжело. Более того, у меня тогда был совсем маленький ребенок, он ничего не понимал. Это было непростое время.
Тогда я задумывался о том, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть «Барсу», а из-за того, что тогда происходило», – сказал Месси.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барселоне».
- 32-летний нападающий забил 604 гола и сделал 244 результативные передачи в 692 матчах за каталонскую команду.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.