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    Месси: «Задумывался об уходе из «Барсы» из-за проблем с налоговой»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад его посещали мысли об уходе из клуба.

    «Были времена, когда я из-за определенных обстоятельств чувствовал себя полностью измотанным. У меня были определенные проблемы с налоговой службой, особенно в период с 2013 по 2014 год. Это был тяжелый период для меня и для моей семьи.

    Люди не знают, что происходило тогда. Мой случай был первым, поэтому было так тяжело. Более того, у меня тогда был совсем маленький ребенок, он ничего не понимал. Это было непростое время.

    Тогда я задумывался о том, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть «Барсу», а из-за того, что тогда происходило», – сказал Месси.

    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барселоне».
    • 32-летний нападающий забил 604 гола и сделал 244 результативные передачи в 692 матчах за каталонскую команду.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: AS

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