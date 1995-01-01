Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

По информации Mirror, в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера команду может принять Юлиан Нагельсман.

Изменения в манкунианском клубе могут произойти уже после матча с «Ливерпулем», который состоится 20 октября на «Олд Траффорд».