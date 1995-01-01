Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Странные данные, кто будет уходить с команды в которой всё хорошо, да и куда, в манчестер, лет 15 назад да, это на повышение, а сейчас весьма сомнительно. В Германии его любят и ценят, лет через 5-6 его могут рассмотреть как кандидата тренером в сборную, почему бы и нет. Какие перспективы у него в Англии, очень сомнительные, а если там не получится всё, больше уж никто не предложит
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант со сменой главного тренера.
По информации Mirror, в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера команду может принять Юлиан Нагельсман.
Изменения в манкунианском клубе могут произойти уже после матча с «Ливерпулем», который состоится 20 октября на «Олд Траффорд».
- «МЮ» набрал девять очков в восьми турах АПЛ.
- Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета только на два балла.
- Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».