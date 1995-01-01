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    Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

    По информации Mirror, в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера команду может принять Юлиан Нагельсман.

    Изменения в манкунианском клубе могут произойти уже после матча с «Ливерпулем», который состоится 20 октября на «Олд Траффорд».

    • «МЮ» набрал девять очков в восьми турах АПЛ.
    • Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета только на два балла.
    • Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +109

      NEONFOL 59 секунд назад

      Странные данные, кто будет уходить с команды в которой всё хорошо, да и куда, в манчестер, лет 15 назад да, это на повышение, а сейчас весьма сомнительно. В Германии его любят и ценят, лет через 5-6 его могут рассмотреть как кандидата тренером в сборную, почему бы и нет. Какие перспективы у него в Англии, очень сомнительные, а если там не получится всё, больше уж никто не предложит

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      Рейтинг: +4076

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Интересное решение.... Молодой и явно талантливый...С приличным образованием и спорте и в бизнесе))))
      И, в отличии от, скажем, Тедеско, ПОСТУПАТЕЛЬНО ИЗ ГОДА В ГОД ПОКАЗЫВАЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
      Похоже в МЮ решают сыграть"в длинную"... Хотя, то, как Нагельсман вытащил из жопы Хоффенхайм за 6 игрв сезоне 16/17...ВШТЫРИВАЕТ...

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      Рейтинг: +543

      OBOLEV 34 минуты назад

      А кто спрашивается Нагельсмана отпустит ?! Тем более он кроме как в ни где не работал. + тут не только проблема в тренере, а еще в подборе игроков. Всякие Лингарды и Мактоминеи явно не чета топу что есть у Ливерпуля, а уж тем более у Сити или даже того же Челси.

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