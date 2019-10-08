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    «Малага» из-за нехватки игроков попросила перенести матч Сегунды с «Кадисом»

    12 октября должен состояться матч 11 тура Сегунды между «Малагой» и «Кадисом». У первых возникли проблемы с комплектованием заявки на игру.

    Всего в заявке на сезон у «Малаги» 17 футболистов, а сейчас пятеро вызваны в сборные. Вместе с тем в составе есть травмированные и дисквалифицированный, а согласно регламенту в список на игру могут быть включены не более шести представителей молодежного состава.

    • По ходу сезона «Малага» уже включала в заявку на игру более шести футболистов из академии, за что получила денежный штраф.
    • «Малага» в таблице идет в зоне вылета.
    • В текущем десятилетии команда выступала в группе Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8394

      Cules2013 31 минуту назад

      что-то совсем клуб расклеялся, жаль...

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