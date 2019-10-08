«Малага» из-за нехватки игроков попросила перенести матч Сегунды с «Кадисом»

12 октября должен состояться матч 11 тура Сегунды между «Малагой» и «Кадисом». У первых возникли проблемы с комплектованием заявки на игру.

Всего в заявке на сезон у «Малаги» 17 футболистов, а сейчас пятеро вызваны в сборные. Вместе с тем в составе есть травмированные и дисквалифицированный, а согласно регламенту в список на игру могут быть включены не более шести представителей молодежного состава.