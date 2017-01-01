«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются 18-летним полузащитником загребского «Динамо»

Был у нас уже как-то один Марин...
Полузащитник загребского «Динамо» Антонио Марин может перейти в «Манчестер Сити».
По информации источника, селекционный отдел «Манчестер Сити» активно рассматривает 18-летнего хорвата в качестве усиления состава. Помимо манкунианцев, в приобретении Марина заинтересованы «Челси» и «Вильярреал».
- Марин – воспитанник загребского «Динамо».
- В текущем сезоне игрок принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.
- Трансферная стоимость Марина оценивается в 650 тыс. евро.