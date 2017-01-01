Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются 18-летним полузащитником загребского «Динамо»

    Полузащитник загребского «Динамо» Антонио Марин может перейти в «Манчестер Сити».

    По информации источника, селекционный отдел «Манчестер Сити» активно рассматривает 18-летнего хорвата в качестве усиления состава. Помимо манкунианцев, в приобретении Марина заинтересованы «Челси» и «Вильярреал».

    • Марин – воспитанник загребского «Динамо».
    • В текущем сезоне игрок принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.
    • Трансферная стоимость Марина оценивается в 650 тыс. евро.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +391

      El_Chori 1 час назад

      Был у нас уже как-то один Марин...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru