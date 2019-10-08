Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал о взаимодействиях с партнeрами по команде – нападающими Антуаном Гризманном и Лионелем Месси.

«Гризманн не изменился после перехода в «Барселону». Мы с ним смеемся целыми днями. Он много работает на команду. И это помогает нам – все благодаря его таланту. У меня нет никаких проблем с Гризманном.

Месси? Это тот игрок, который делает разницу на поле. Я страдаю от него каждый день на тренировках. Но я счастлив, что по выходным он играет за меня, а не в команде соперника», – отметил Лангле.