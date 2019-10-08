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    Лангле: «Я страдаю от Месси каждый день»

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал о взаимодействиях с партнeрами по команде – нападающими Антуаном Гризманном и Лионелем Месси.

    «Гризманн не изменился после перехода в «Барселону». Мы с ним смеемся целыми днями. Он много работает на команду. И это помогает нам – все благодаря его таланту. У меня нет никаких проблем с Гризманном.

    Месси? Это тот игрок, который делает разницу на поле. Я страдаю от него каждый день на тренировках. Но я счастлив, что по выходным он играет за меня, а не в команде соперника», – отметил Лангле.

    • Лангле перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35,9 млн евро.
    • В этом сезоне 24-летний защитник принял участие в девяти матчах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Marca

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