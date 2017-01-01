Тухель: «Сказал Неймару: «Ты думаешь, что самое сложное позади, но я заставлю тебя работать. Так что сложное впереди»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о своем отношении к форварду Неймару и о том, как ему удалось интегрировать бразильца обратно в команду.

«У нас было не так много разговоров один на один. Изменилось немногое. Я знал о его желании сменить команду, он знал, что мне это не понравилось. Но мы оба знали, что это не мое решение и не его решение – нужно было найти клуб, который был готов заплатить требуемую цену, и тогда бы «ПСЖ» согласился.

Мы понимали, что не стоит портить отношения, потому что оставался вариант, при котором мы продолжим работу вместе. Было бы глупо дать этому повлиять на нас. Своя политика была и у клуба: пока Неймар не сказал «да, я остаюсь», он не играл. Это очень помогло мне сосредоточиться на команде, а не думать каждый тур: сыграет Неймар или нет.

Парень всегда был рядом, всегда тренировался. У него доброе сердце. Иногда бывает трудно представить, когда смотришь за ним со стороны, как он играет, что он хороший и приятный человек, но это так. Поэтому было нетрудно оставаться с ним в хороших взаимоотношениях и убедить его поступать правильно.

Когда все закончилось, я сказал ему: «Ты думаешь, что самое сложное позади, но теперь тебе придется справляться со мной. Я заставлю тебя работать, так что самое сложное впереди».

Да, все непросто. Болельщики высказывают свое мнение, я могу понять эмоции, у них есть право выражать свои чувства, они гордятся «ПСЖ». И не очень здорово, когда игрок неделю за неделей говорит, что хочет уйти.

Иногда в жизни так бывает, приходится сталкиваться с правдой. Приходится справляться с реакцией. Я сказал ему это. Но мы здесь, и моя задача – заставить его работать», – сказал Тухель.

В этом сезоне Неймар сыграл пять матчей в Лиге 1 и забил четыре мяча.