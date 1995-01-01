Норманн: «Шомуродов – лучший форвард чемпионата России»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал форму форварда Эльдора Шомуродова, а также высказался о приезде Павла Мамаева.

– Ваш одноклубник Эльдор Шомуродов выдает невероятную результативность. Он забил уже десять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Что можете сказать о его показателях?

– Считаю, что Шомуродов – лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист.

– Совсем недавно «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Вы уже успели познакомиться с ним?

– Да, но я совсем немного пообщался с ним. Фактически просто поздоровался, и все. Знаю, что он – хороший игрок высокого уровня. Также знаю, что Мамаев провел немало матчей за национальную сборную России – это также говорит о его мастерстве. С нетерпением жду, когда он присоединится к нам на футбольном поле в официальных матчах.

– А что вы думаете о его прошлом?

– Это меня не волнует.