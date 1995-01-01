Норманн: «Шомуродов – лучший форвард чемпионата России»

красавчик Норман, правильно! лучше давайте о настоящем и будущем!
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал форму форварда Эльдора Шомуродова, а также высказался о приезде Павла Мамаева.
– Ваш одноклубник Эльдор Шомуродов выдает невероятную результативность. Он забил уже десять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Что можете сказать о его показателях?
– Считаю, что Шомуродов – лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист.
– Совсем недавно «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Вы уже успели познакомиться с ним?
– Да, но я совсем немного пообщался с ним. Фактически просто поздоровался, и все. Знаю, что он – хороший игрок высокого уровня. Также знаю, что Мамаев провел немало матчей за национальную сборную России – это также говорит о его мастерстве. С нетерпением жду, когда он присоединится к нам на футбольном поле в официальных матчах.
– А что вы думаете о его прошлом?
– Это меня не волнует.
- У Шомуродова 10 голов в нынешнем сезоне.
- В конце сентября Павел Мамаев стал игроком «Ростова».
- После 12-го тура «Ростов» занимает второе место в таблице с 26 очками.