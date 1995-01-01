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    Норманн: «Шомуродов – лучший форвард чемпионата России»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал форму форварда Эльдора Шомуродова, а также высказался о приезде Павла Мамаева.

    – Ваш одноклубник Эльдор Шомуродов выдает невероятную результативность. Он забил уже десять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Что можете сказать о его показателях?

    – Считаю, что Шомуродов – лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист.

    – Совсем недавно «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Вы уже успели познакомиться с ним?

    – Да, но я совсем немного пообщался с ним. Фактически просто поздоровался, и все. Знаю, что он – хороший игрок высокого уровня. Также знаю, что Мамаев провел немало матчей за национальную сборную России – это также говорит о его мастерстве. С нетерпением жду, когда он присоединится к нам на футбольном поле в официальных матчах.

    – А что вы думаете о его прошлом?

    – Это меня не волнует.

    • У Шомуродова 10 голов в нынешнем сезоне.
    • В конце сентября Павел Мамаев стал игроком «Ростова».
    • После 12-го тура «Ростов» занимает второе место в таблице с 26 очками.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1339

      den161 1 час назад

      красавчик Норман, правильно! лучше давайте о настоящем и будущем!

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