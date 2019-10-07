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    Дмитрий Комбаров – о Кононове: «Мямля? Олег Георгиевич – человек интеллигентный, но иногда взрывался»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему Олег Кононов был уволен из «Спартака».

    – В нынешней жизни «Спартак» снова без тренера. Что не получилось у Кононова?

    – Главное – отсутствие результата. Плюс «Спартак» – это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное – это, конечно, результат.

    – На пресс-конференциях Кононов выглядел очень неуверенно, болельщики называли его «мямлей». Как к нему относились игроки?

    – Мямля? Я бы так не сказал. Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда все было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич – человек интеллигентный, но иногда взрывался. Мог и накричать, и «напихать», это реально было. Болельщики иногда очень резко высказываются, и под влиянием толпы это все выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жесткой критики, но фанаты – это другая сторона медали, другая сторона футбола, там все по-другому. Они могут выражать свое мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это было в рамках приличия, но не всегда так получается.

    • Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
    • Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить греческий ПАОК.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 06:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1585

      Борат 2 минуты назад

      да, пиджак мог взорваться в раздевалке, и один раз он даже сказал ж#па!
      но не громко, а потом сразу извинился!

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      Рейтинг: +1316

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Если человек завалил все задачи которые перед ним ставились, если у команды за год его правления так и не появилась игра, если он не может членоразделбно обьяснить что он хочет и почему это происходит , то наверно болельщики вправе и в резкой форме выразить своё отношение к этому. После череды поражений порядочные люди уходят в отставку, но этот интелигент сидел и нёс какую - то ахинею. Только отборный мат всего стадиона смог его образумить. Вот тупо перед собственной семьи должно быть стыдно , когда тебя полоскают на всю страну.
      Береги честь с молоду !!!

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      Рейтинг: +3819

      Владислав Vlad 1 час назад

      Оба вы из одного болота.
      Пинджаку нужно помнит - Язык мой - враг мой. За базар нужно отвечать.

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      Рейтинг: +5125

      Старикан 2 часа назад

      Для Тулы он может и хорош, но не для Спартака...

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      Рейтинг: +6108

      piligrim1986 2 часа назад

      этого "иногда" было недоатсточно

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