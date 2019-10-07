Дмитрий Комбаров – о Кононове: «Мямля? Олег Георгиевич – человек интеллигентный, но иногда взрывался»

да, пиджак мог взорваться в раздевалке, и один раз он даже сказал ж#па!
но не громко, а потом сразу извинился!
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему Олег Кононов был уволен из «Спартака».
– В нынешней жизни «Спартак» снова без тренера. Что не получилось у Кононова?
– Главное – отсутствие результата. Плюс «Спартак» – это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное – это, конечно, результат.
– На пресс-конференциях Кононов выглядел очень неуверенно, болельщики называли его «мямлей». Как к нему относились игроки?
– Мямля? Я бы так не сказал. Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда все было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич – человек интеллигентный, но иногда взрывался. Мог и накричать, и «напихать», это реально было. Болельщики иногда очень резко высказываются, и под влиянием толпы это все выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жесткой критики, но фанаты – это другая сторона медали, другая сторона футбола, там все по-другому. Они могут выражать свое мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это было в рамках приличия, но не всегда так получается.
- Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить греческий ПАОК.