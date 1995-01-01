Баринов: «Мне бы хотелось перейти в «Ливерпуль». Поехать в Англию – это мечта»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что он мечтает поиграть в английской Премьер-лиге.

«Говорят, что «Ливерпулю» в скором времени понадобится опорник с пасом и ударом? Дай бог.

Конечно, мне бы этого хотелось перейти в «Ливерпуль», тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.

Именно «Ливерпуля» или, может, «Манчестер Сити»? «Сити» больше тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда», – сказал Баринов.

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