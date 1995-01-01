Мануэль Фернандеш – о фаворитах на победу в РПЛ: «Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов»

А кому там какой-то, то ли водитель, то ли агент, то ли еще кто-то вез запрещенные таблетки и его в аэропорту взяли...? Не данному ли герою...? Похоже все-таки товар дошел до адресата. Хотя наверняка, краснодарский ганджубас тоже как говорится, - руку приложил.
Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш назвал главных, по его мнению, претендентов на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
«Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом». Также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА. Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.
«Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет», – сказал португалец.
- По итогам 12 туров сразу четыре команды имеют по 26 очков – это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».
- ЦСКА – пятый, у них 25 баллов.
- «Спартак» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.