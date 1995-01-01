Мануэль Фернандеш – о фаворитах на победу в РПЛ: «Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш назвал главных, по его мнению, претендентов на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом». Также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА. Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.

«Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет», – сказал португалец.