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    Мануэль Фернандеш – о фаворитах на победу в РПЛ: «Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш назвал главных, по его мнению, претендентов на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

    «Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом». Также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА. Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.

    «Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет», – сказал португалец.

    • По итогам 12 туров сразу четыре команды имеют по 26 очков – это «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».
    • ЦСКА – пятый, у них 25 баллов.
    • «Спартак» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +822

      DMитрий 14 минут назад

      А кому там какой-то, то ли водитель, то ли агент, то ли еще кто-то вез запрещенные таблетки и его в аэропорту взяли...? Не данному ли герою...? Похоже все-таки товар дошел до адресата. Хотя наверняка, краснодарский ганджубас тоже как говорится, - руку приложил.

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      Рейтинг: +2422

      JTherry 36 минут назад

      Фернандеш - про Спартак у Семина скоммуниздил...

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      Рейтинг: +7

      chinizkantelyanov 49 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/M8Kc

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      Рейтинг: +457

      Я - легенда 1 час назад

      Спартак ещё за победу поборется? Эээээх, Мануэль - золотые твои слова и сам ты - золотой человек.

      Твои бы слова да Богу в уши :-)

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