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    Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» уволил главного тренера

    «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера команды Давида Галльего.

    Руководство каталонского клуба решило уволить 47-летнего специалиста из-за неудачных результатов в Примере.

    • Галльего работал в «Эспаньоле» с 2013 года.
    • Сначала он возглавлял молодежные команды, а основу принял 6 июня 2019 года.
    • По итогам восьми туров каталонцы занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
    • «Эспаньол» – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.

    Источник: Официальный твиттер «Эспаньола»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1500

      koli4ka 39 минут назад

      ну и поделом этому Давидке,всего лишь на 2-0 ЦСКу раскатали,разве это результат???вот Лудогорец выдал на гора 5-0 вот это результат!!!

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      Рейтинг: +7

      chinizkantelyanov 49 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe --------- https://bit.vodka/M8Kc

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      Рейтинг: +851

      Loko_Roma 1 час назад

      ЦСКА И КРАСНЫЙДАР решили сразу слить пару каток, чтобы у всей футбольной общественности подгорело, а затем взяв 12 очей остудят очки фанатов

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      Рейтинг: +457

      Я - легенда 1 час назад

      И этому клубу проигрывает ЦСКА.

      Миленькое дельце.

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      Рейтинг: +8677

      DeStar 1 час назад

      да толку. у цска будет шанс, только шанс на выход из группы. если наберут 6 очков с клубов, название которого я точно не вспомню. но пусть будет " ференцавоеш"

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      Рейтинг: +457

      Я - легенда > DeStar 1 час назад

      Ференцварош. Чемпион Венгрии. И тренирует его экс-форвард киевского "Динамо" Сергей Ребров.

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