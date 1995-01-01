Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» уволил главного тренера

ну и поделом этому Давидке,всего лишь на 2-0 ЦСКу раскатали,разве это результат???вот Лудогорец выдал на гора 5-0 вот это результат!!!
«Эспаньол» объявил об отставке главного тренера команды Давида Галльего.
Руководство каталонского клуба решило уволить 47-летнего специалиста из-за неудачных результатов в Примере.
- Галльего работал в «Эспаньоле» с 2013 года.
- Сначала он возглавлял молодежные команды, а основу принял 6 июня 2019 года.
- По итогам восьми туров каталонцы занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- «Эспаньол» – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.