Ребров – о поражении от «Краснодара»: «Стыдно за результат. Но не стыдно за то, как ребята старались и боролись»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре РПЛ.

«Обычно так всегда, когда бывает серия каких-то поражений, случаются травмы. С другой стороны, это шанс для других футболистов показать себя. Это важно в такие моменты. Да, сегодня не удалось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды. Думаю, болельщикам игра понравилась. Спасибо нашим болельщикам, что нас поддерживали и поддерживают», – цитирует Rusfootball Реброва.