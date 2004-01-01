Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Ребров – о поражении от «Краснодара»: «Стыдно за результат. Но не стыдно за то, как ребята старались и боролись»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре РПЛ.

    «Обычно так всегда, когда бывает серия каких-то поражений, случаются травмы. С другой стороны, это шанс для других футболистов показать себя. Это важно в такие моменты. Да, сегодня не удалось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды. Думаю, болельщикам игра понравилась. Спасибо нашим болельщикам, что нас поддерживали и поддерживают», – цитирует Rusfootball Реброва.

    • «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару».
    • Ребров играл в основе, это его первый матч РПЛ в сезоне.
    • После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:42
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +357

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      А штанги-то были целованы?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5114

      Старикан 1 час назад

      Зае.бало уже слышать про отдачу игроков в каждой играе...Где результат, с.уки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +991

      Genz 1 час назад

      Команда растренирована. Парни физически не способны бежать, бороться за мяч, точно отдать пас. Очевидно, что тренера по подготовке неправильно строят тренировочный процесс. У карпина побежали все доходят, а те , кто не умел делать элементарные вещи на поле, стали лучше месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2671

      mopecekca 1 час назад

      если бы ты сидел на скамейке, мы бы не проиграли, как минимум

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +883

      serhio80 > mopecekca 54 минуты назад

      Ребров то причем? Нормально же играл

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73919
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru