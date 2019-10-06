Дембеле могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитра. Француз рискует пропустить матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может быть дисквалифицирован на два ближайших матча Примеры. Об этом сообщает Marca.

22-летний вингер был удален в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) за критику в адрес главного арбитра встречи Антонио Мигеля Матео Лаоса. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох».

Согласно регламенту Примеры, игрок, допустивший нелицеприятные высказывания в адрес главного арбитра, может быть дисквалифицирован на два матча. В случае применения подобного наказания Дембеле рискует пропустить матч 10-го тура чемпионата с «Реалом».