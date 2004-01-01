Карпин: «Вообще не смотрю на «Спартак», мне комфортно в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о его возможном приглашении в «Спартак».

«Я в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака»? Я уже был там. Мне комфортно в «Ростове». Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.