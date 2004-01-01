Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Карпин: «Вообще не смотрю на «Спартак», мне комфортно в «Ростове»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о его возможном приглашении в «Спартак».

    «Я в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака»? Я уже был там. Мне комфортно в «Ростове». Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.

    • Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.
    • С декабря прошлого года Карпин работает главным тренером «Ростова».

    Источник: «СЭ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17776

      VVM1964 1 минуту назад

      Эх , Валера - счастливый человек , а я вот смотрю Спартак (((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73912
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru