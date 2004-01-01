Карпин: «Вообще не смотрю на «Спартак», мне комфортно в «Ростове»

Эх , Валера - счастливый человек , а я вот смотрю Спартак (((
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о его возможном приглашении в «Спартак».
«Я в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака»? Я уже был там. Мне комфортно в «Ростове». Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
- Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.
- С декабря прошлого года Карпин работает главным тренером «Ростова».