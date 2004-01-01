Джикия получил две желтые карточки в Краснодаре за несколько секунд. Защитник пропустит матч с «Рубином»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не сыграет в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином».

Капитан московского клуба получил две желтые карточки за несколько секунд в игре с «Краснодаром» (1:2), после чего был удален с поля. За красную карточку регламентом предусмотрена дисквалификация на один матч.