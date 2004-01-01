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    Джикия получил две желтые карточки в Краснодаре за несколько секунд. Защитник пропустит матч с «Рубином»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия не сыграет в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином».

    Капитан московского клуба получил две желтые карточки за несколько секунд в игре с «Краснодаром» (1:2), после чего был удален с поля. За красную карточку регламентом предусмотрена дисквалификация на один матч.

    • Первую желтую карточку Джикия получил за фол на нападающем «Краснодара» Ари.
    • Затем главный арбитр Виталий Мешков показал защитнику «Спартака» вторую желтую карточку за неспортивное поведение.
    • Матч «Спартак» – «Рубин» состоится 19 октября, начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +19

      Вальдемар IV 38 секунд назад

      а про кайо и писать не надо

      0
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      Рейтинг: +305

      mirspirs 6 минут назад

      Этим должно было закончится, каждый матч в его исполнении - это постоянные крики на судью, на соперников и т.д. Я совсем ни на что не намекаю, более того, я постоянно езжу на кавказ отдыхать и очень люблю этот край, но посмотрите на поведение оздоева и джикии. Это постоянно, в каждом матче, психозы и крики на ровном месте, и оба ещё призываются в сборную. Ладно сейчас уже ничего не произойдёт и мы вышли на евро, но от этих двух обалдуев можно будет всегда ожидать удаления на том же евро. Воспитания никакого словно нет, тренеры ничерта не говорят видимо им. Ни один уважающий себя судья в Европе, не будет терпеть такого поведения.

      0
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      Рейтинг: +573

      Сенситив 10 минут назад

      ему контрастный душ, уколы В12, покой, да спать не на тощак,
      тогда психоз может покинет капитана свинок, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17759

      VVM1964 26 минут назад

      Капитан не имеет права так себя вести и так подставлять команду в такой сложный период (((

      1
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      Рейтинг: +2399

      Сармат Ростов 32 минуты назад

      Красава!!!
      Капитан концовку сыграл за Быков... Без комментариев...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2101

      Алекc 33 минуты назад

      как бы там ни было капитан не должен был так подводить команду в концовке игры!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1511

      Борат 34 минуты назад

      Надеюсь этого дикаря отстранят от футбола матча на 3-4.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15900

      DVOK68 > Борат 32 минуты назад

      Дикарь у тебя на аватарке,да и в зеркале.

      7
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      Рейтинг: +11076

      sssrspartak > Борат 27 минут назад

      дикари -вы коно-питерские недо!!кроме гадостей ничего,кроме бестолковых тупых вафлесосален!!просьба адекватных фанов не обижаться!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Вальдемар IV > sssrspartak 8 секунд назад

      он бомжара при газпроме

      0
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      Рейтинг: +11076

      sssrspartak 35 минут назад

      георгий понимаю тебя!с такими недоигроками ничего не добьешься!пришел новый тренер и что?конечно удачи и побед но не верю я! почему то в это!

      -2
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      Рейтинг: +102

      Dizgen 36 минут назад

      С удья *****

      0
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      Рейтинг: +15900

      DVOK68 40 минут назад

      Нервы лечи Жора.На процедуры талон возьми.

      2
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