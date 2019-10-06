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    Азар: «Забить первый гол всегда трудно, но после этого обретаешь уверенность»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился впечатлениями от первых результативных действий за новый клуб.

    В матче восьмого тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:2) бельгиец забил гол и отдал результативную передачу.

    «Я доволен победой. Когда находишься на поле, всегда хочется забить, но результат важнее. Мы по-прежнему первые в лиге, это была наша цель на сегодня. Забить первый гол всегда трудно, но после этого ты обретаешь уверенность, чтобы продолжать бить по воротам.

    Надеюсь забить много голов за этот великий клуб. Для меня было важно забить», – Marca .приводит слова бельгийца в интервью клубному телевидению.

    • Азар пополнил состав мадридского клуба в августе, перейдя из «Челси» за 100 миллионов евро.

    Источник: Marca

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