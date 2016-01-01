Дивеев: «Ростов входит в шестерку лучших команд РПЛ»

Спасибо, мы тоже умеем смотреть турнирную таблицу)
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Ерeменко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идeт на своeм месте», – отметил Дивеев.
- Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 6 октября, начало – в 16:30 по Москве.
- Дивеев, как и другой защитник московского клуба Хердур Магнуссон, пропустит матч с ростовчанами из-за травмы.
- ЦСКА лидирует в таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Ростов» – третий (23).