Дивеев: «Ростов входит в шестерку лучших команд РПЛ»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Ерeменко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идeт на своeм месте», – отметил Дивеев.