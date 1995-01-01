Лунев остался в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала состав на матч 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом».

В запасе петербуржцев остался вратарь Андрей Лунев, ранее проведший все матчи клуба в этом розыгрыше РПЛ с первых минут. Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Осорио, Маммана, Караваев, Жирков, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Ерохин, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Воробьев.