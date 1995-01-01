Лунев остался в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»

Пошло воспитание.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала состав на матч 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом».
В запасе петербуржцев остался вратарь Андрей Лунев, ранее проведший все матчи клуба в этом розыгрыше РПЛ с первых минут. Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом:
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Осорио, Маммана, Караваев, Жирков, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Ерохин, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Воробьев.
- Матч «Урал» – «Зенит» состоится 6 октября, начало – в 11:30 по московскому времени.
- «Зенит» занимает пятое место в таблице чемпионата, имея в своем активе 23 очка.
- «Урал» – девятый. На счету екатеринбуржцев 14 баллов.