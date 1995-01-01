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    Лунев остался в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала состав на матч 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом».

    В запасе петербуржцев остался вратарь Андрей Лунев, ранее проведший все матчи клуба в этом розыгрыше РПЛ с первых минут. Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом:

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Осорио, Маммана, Караваев, Жирков, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Ерохин, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Воробьев.

    • Матч «Урал» – «Зенит» состоится 6 октября, начало – в 11:30 по московскому времени.
    • «Зенит» занимает пятое место в таблице чемпионата, имея в своем активе 23 очка.
    • «Урал» – девятый. На счету екатеринбуржцев 14 баллов.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2849

      woyser 2 секунды назад

      Пошло воспитание.

      0
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      Рейтинг: +154

      ADmira1 55 минут назад

      Наконец и тренеры стали замечать очевидные вещи. Лунёв сильно сдал.

      0
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      Рейтинг: +3093

      BarStep 59 минут назад

      Вчера достаточно интересно прошли разборки в низу таблицы (интересно - сточки зрения результатов). Был уверен, что Уфа своего не упустит да и Сочи не проиграет дома, остальное в принципе всё сошлось.. Сегодня не менее не предсказуемые матчи. Осмелюсь предположить, что Спартак сегодня одержит победу (ну уж слишком впечатлителен стал ныне Краснодар), Локомотив свои три очка заберёт однозначно, красноармейцы с Ростовом - здесь фифти/фифти (боюсь ростовчане могут просто перегореть), Зенит скорее всего в Свердловске очки потеряет (хочу конечно ошибиться). Семак не умеет импровизировать и перестраивать команду тактически не только по ходу одного отдельного матча но и в целом по чемпу…, слишком уж у него всё прямолинейно и предсказуемо..

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      Рейтинг: +21

      Joly Horse 52 1 час назад

      Может Урал победит!!!!

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      Рейтинг: +1498

      Борат 1 час назад

      Лунтику давно пора посидеть, подумать)

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