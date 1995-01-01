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    Бизнес Online: «Кононов может стать главным тренером ПАОКа»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить греческий ПАОК.

    По информации источника, Кононов летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа, российским предпринимателем Иваном Саввиди. У друга и агента Кононова Вадима Шаблий хорошие связи в греческом клубе. Уточняется, что встреча Кононова и Саввиди прошла успешно.

    • Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
    • С лета этого года ПАОК возглавляет Абел Феррейра, ранее работавший в «Браге».
    • При 40-летнем португальском специалисте ПАОК провел девять матчей. В активе греческого клуба четыре победы, три ничьи и два поражения.

    Источник: Бизнес Online

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3453

      Добрый Бобер 5 секунд назад

      Ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +1329

      richi 4 минуты назад

      Подальше от свинарника.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3548

      paracetamol 20 минут назад

      Вот тогда спам его пройдет.

      0
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      Рейтинг: +282

      Пельш 1 25 минут назад

      Видимо он за ранее знал про это, поэтому и слил Спартачей!

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