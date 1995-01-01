Бизнес Online: «Кононов может стать главным тренером ПАОКа»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить греческий ПАОК.

По информации источника, Кононов летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа, российским предпринимателем Иваном Саввиди. У друга и агента Кононова Вадима Шаблий хорошие связи в греческом клубе. Уточняется, что встреча Кононова и Саввиди прошла успешно.