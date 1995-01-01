Бизнес Online: «Кононов может стать главным тренером ПАОКа»

Ну-ну...
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить греческий ПАОК.
По информации источника, Кононов летал в Салоники на встречу с владельцем ПАОКа, российским предпринимателем Иваном Саввиди. У друга и агента Кононова Вадима Шаблий хорошие связи в греческом клубе. Уточняется, что встреча Кононова и Саввиди прошла успешно.
- Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- С лета этого года ПАОК возглавляет Абел Феррейра, ранее работавший в «Браге».
- При 40-летнем португальском специалисте ПАОК провел девять матчей. В активе греческого клуба четыре победы, три ничьи и два поражения.