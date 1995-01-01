Селюк – об интересе «МЮ» к Соболеву: «Не надо распространять глупости, это смешно»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Манчестер Юнайтед».

«Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно», – написал Селюк в своем твиттере.

Ранее The Sun сообщил об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед».

об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. На его счету 10 голов в 12 матчах.

Соболев – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я визу делаю уже»