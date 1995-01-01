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    Селюк – об интересе «МЮ» к Соболеву: «Не надо распространять глупости, это смешно»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Манчестер Юнайтед».

    «Для того, чтобы играть в Англии, надо как минимум играть за сборную. А Соболева туда пока не приглашают. Прошу вас: не надо распространять глупости, это смешно», – написал Селюк в своем твиттере.

    • Ранее The Sun сообщил об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед».
    • Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. На его счету 10 голов в 12 матчах.

    Соболев – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я визу делаю уже»

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +438

      Я - легенда 19 минут назад

      Всё возможно. Если очень захотеть. Не надо подрезать крылья, товарищ Селюк ;)

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      Рейтинг: +3446

      Yev 20 минут назад

      Я конечно дико извиняюсь, но что сейчас МЮ, после ухода сера Алекса?
      Манюны испвтывают сейчас очень большие проблемы и кстати, обещать не значит жениться. А то прям истерика, мало ли кого они смотрят.

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