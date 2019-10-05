Божович: «Соболев продолжит бить пенальти в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Будет ли Александр Соболев еще бить пенальти? Да, конечно. Почему нет? Мы рады, что в составе нашей команды есть игрок, который является лучшим бомбардиром РПЛ. Ему надо в этом помогать. Промахиваются все», – отметил Божович на послематчевой пресс-конференции.