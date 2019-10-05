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    Божович: «Соболев продолжит бить пенальти в «Крыльях Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

    «Будет ли Александр Соболев еще бить пенальти? Да, конечно. Почему нет? Мы рады, что в составе нашей команды есть игрок, который является лучшим бомбардиром РПЛ. Ему надо в этом помогать. Промахиваются все», – отметил Божович на послематчевой пресс-конференции.

    • Соболев не реализовал пенальти на 62-й минуте встречи с «Сочи». Мяч после удара 22-летнего нападающего отразил голкипер Сослан Джанаев.
    • Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 10 голов в 12 матчах.
    • «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице, имея в своем активе 14 очков.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    05.10.2019 23:20
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