Рибальта: «Малком был настроен на трансфер в «Зенит» буквально с первого контакта»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал о покупке полузащитника Малкома у «Барселоны».

22-летний бразилец перешел в августе за 40 миллионов евро.

«Мы прекрасно понимали, что «Барселоне» в связи с ее финансовой ситуацией тоже нужно продавать игроков. Как только это стало очевидно, начались переговоры.

В какой-то момент положительный итог стал близок. Тогда я поехал в Барселону, и мы договорились окончательно.

Но, конечно, очень важную роль сыграло желание самого Малкома перейти в «Зенит». Буквально с первого контакта он оказался на это очень настроен. И был уверен, что принимает правильное решение. Это очень помогло в ходе переговоров.

Для нас сейчас самое главное, чтобы Малком как можно быстрее начал играть за «Зенит». Не сомневаюсь, когда это произойдет, он продемонстрирует свою ценность и значимость на поле.

Когда придет такой день, когда его захотят приобрести у «Зенита», тогда и посмотрим. Пока же ждем возвращения Малкома.

Я уверен, что он станет не только очень важной частью команды «Зенит», но и сборной Бразилии. Однако прямо сейчас важно, чтобы его ценность и значимость пошла на пользу «Зениту», – сказал Рибальта.