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    Рибальта: «Малком был настроен на трансфер в «Зенит» буквально с первого контакта»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал о покупке полузащитника Малкома у «Барселоны».

    22-летний бразилец перешел в августе за 40 миллионов евро.

    «Мы прекрасно понимали, что «Барселоне» в связи с ее финансовой ситуацией тоже нужно продавать игроков. Как только это стало очевидно, начались переговоры.

    В какой-то момент положительный итог стал близок. Тогда я поехал в Барселону, и мы договорились окончательно.

    Но, конечно, очень важную роль сыграло желание самого Малкома перейти в «Зенит». Буквально с первого контакта он оказался на это очень настроен. И был уверен, что принимает правильное решение. Это очень помогло в ходе переговоров.

    Для нас сейчас самое главное, чтобы Малком как можно быстрее начал играть за «Зенит». Не сомневаюсь, когда это произойдет, он продемонстрирует свою ценность и значимость на поле.

    Когда придет такой день, когда его захотят приобрести у «Зенита», тогда и посмотрим. Пока же ждем возвращения Малкома.

    Я уверен, что он станет не только очень важной частью команды «Зенит», но и сборной Бразилии. Однако прямо сейчас важно, чтобы его ценность и значимость пошла на пользу «Зениту», – сказал Рибальта.

    • В связи с травмами Малком принял участие только в двух матчах за команду Сергея Семака. Суммарно он провел на поле 62 минуты.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +977

      Genz 2 минуты назад

      Только русские могу 6.5 миллионов евро платить малкому 5 лет, который никогда не сыграет за зенит. У него порваная жила. Он калека и охотно поехал складывать деньги в чемодан в Россию - страну дармовых бабок

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      Рейтинг: +1496

      Фанат Рубина 52 минуты назад

      Особенно когда увидел сумму подъемных, бонусов ну и основную часть..

      0
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      Рейтинг: +77

      Dizgen 1 час назад

      Кто бы его еще взял на такую зарплату с порваным очком!!!

      0
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      Рейтинг: -48

      Аденн 1 час назад

      не удивительно, Малком знало где бабла халявного мона срубить не хило, не особо потея. ха-ха-ха

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      Рейтинг: +806

      Джой > Аденн 35 минут назад

      С.ука вот и не поспоришь

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