Каборе, Панченко и Игбун – в старте «Динамо» на матч с «Оренбургом», Рогич, Деспотович и Фамейе выйдут с первых минут у хозяев

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.
- Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- По итогам 11 туров «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 14-е.