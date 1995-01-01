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    Каборе, Панченко и Игбун – в старте «Динамо» на матч с «Оренбургом», Рогич, Деспотович и Фамейе выйдут с первых минут у хозяев

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

    • Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 14-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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