El Desmarque: «Реал» хочет купить вратаря «Атлетико» Облака

Приличных вратарей мало осталось. Но такие деньги башлять
Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Реале», сообщает El Desmarque.
По информации источника, «Реал» готов заплатить за словенца 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
Самому футболисту «Реал» готов увеличить зарплату. Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» считают своим преимуществом тот факт, что голкиперу не придется менять место жительства.
- В текущем сезоне Облак провел за «Атлетико» девять матчей и пропустил шесть голов.
- Для сравнения основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил 11 мячей в восьми играх.
Источник: El Desmarque
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