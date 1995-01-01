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    El Desmarque: «Реал» хочет купить вратаря «Атлетико» Облака

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Реале», сообщает El Desmarque.

    По информации источника, «Реал» готов заплатить за словенца 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    Самому футболисту «Реал» готов увеличить зарплату. Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» считают своим преимуществом тот факт, что голкиперу не придется менять место жительства.

    • В текущем сезоне Облак провел за «Атлетико» девять матчей и пропустил шесть голов.
    • Для сравнения основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил 11 мячей в восьми играх.

    Источник: El Desmarque

    Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 18 тысяч человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1509

      Фан666 12 секунд назад

      Приличных вратарей мало осталось. Но такие деньги башлять

      0
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      Рейтинг: +659

      тётя ASYA 10 минут назад

      Всё портят деньги...

      0
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      Рейтинг: +1307

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      120 за вратаря кучеряво. Мир сошёл с ума. Куртуа , конечно отстой полный , но 120. Явный перебор.

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