El Desmarque: «Реал» хочет купить вратаря «Атлетико» Облака

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Реале», сообщает El Desmarque.

По информации источника, «Реал» готов заплатить за словенца 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Самому футболисту «Реал» готов увеличить зарплату. Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» считают своим преимуществом тот факт, что голкиперу не придется менять место жительства.