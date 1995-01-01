Соболев – о Counter-Strike: «Зашли с Дзагой...Невозможно играть. Во всех читер был»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев провел тренировку с микрофоном, через который были слышны все реплики футболиста. В частности, он пообщался с Никитой Черновым по поводу игры Counter-Strike.

«Просто как... Мы вот зашли с Дзагой (Аланом Дзагоевым – прим. «Бомбардир»)... Невозможно играть. Одну выиграли, одна вничью и одну проиграли. Просто во всех читер был. Во всех!» – сказал игрок.