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    Соболев – о Counter-Strike: «Зашли с Дзагой...Невозможно играть. Во всех читер был»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев провел тренировку с микрофоном, через который были слышны все реплики футболиста. В частности, он пообщался с Никитой Черновым по поводу игры Counter-Strike.

    «Просто как... Мы вот зашли с Дзагой (Аланом Дзагоевымприм. «Бомбардир»)... Невозможно играть. Одну выиграли, одна вничью и одну проиграли. Просто во всех читер был. Во всех!» – сказал игрок.

    • Соболев может перейти в «Манчестер Юнайтед».
    • В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
    • Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Крыльев Советов»

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