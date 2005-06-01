Рэмзи: «Роналду в жизни – обычный человек»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о характере партнера Криштиану Роналду. Валлиец пополнил итальянцев летом, перейдя в статусе свободного агента из «Арсенала».

«Когда я впервые встретился с Роналду, он был таким же, как и остальные. Очень приветливый. Криштиану – один из лучших на поле, но обычный человек в жизни. У нас в клубе семейная атмосфера, все сосредоточены на работе», – цитирует Рэмзи ВВС.