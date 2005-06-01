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    Рэмзи: «Роналду в жизни – обычный человек»

    Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о характере партнера Криштиану Роналду. Валлиец пополнил итальянцев летом, перейдя в статусе свободного агента из «Арсенала».

    «Когда я впервые встретился с Роналду, он был таким же, как и остальные. Очень приветливый. Криштиану – один из лучших на поле, но обычный человек в жизни. У нас в клубе семейная атмосфера, все сосредоточены на работе», – цитирует Рэмзи ВВС.

    • «Ювентус» в Серии А идет вторым.
    • Туринцы лидируют в группе Лиги чемпионов.
    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

    Источник: ВВС

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