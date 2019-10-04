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    Канчельскис: «Мне никто не звонил – значит, «Манчестер Юнайтед» Соболевым не интересуется»

    Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис назвал фактор, согласно которому новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву является ложью. В качестве игрока действующий тренер выступал за англичан.

    «Если «МЮ» будет кем-то интересоваться из России, то мне сразу же позвонят. Мне же никто не звонил – значит, им не интересуются», – сказал Канчельскис.

    • В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
    • Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
    • «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.

    Источник: Sport24

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