Канчельскис: «Мне никто не звонил – значит, «Манчестер Юнайтед» Соболевым не интересуется»

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис назвал фактор, согласно которому новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву является ложью. В качестве игрока действующий тренер выступал за англичан.

«Если «МЮ» будет кем-то интересоваться из России, то мне сразу же позвонят. Мне же никто не звонил – значит, им не интересуются», – сказал Канчельскис.